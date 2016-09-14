Появилось фото подозреваемого в жестоком убийстве ребенка под Новосибирском

Жители Новосибирской области опубликовали в социальных сетях фото мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве 12-летней девочки. Тело ребенка 2004 г.р. нашли на берегу озера в селе Криводановка поздно вечером 13 сентября.

На место происшествия в микрорайон "Заречный" выехала не только следственно-оперативная группа, но и руководители ГУ МВД России по Новосибирской области. В ходе следственных действий оперативника нашли сельчан, видевших подозрительного человека. Местные жители рассказали, что видели в районе озера 25-летнего мужчину, ранее дважды судимого за незаконный оборот наркотиков.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. По данным МВД, задержан 25-летний безработный житель Криводановки.

Следственными органами СУ СК России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «в, к» ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (Убийство малолетнего). По предварительной версии, злоумышленник подкараулил девочку, когда та около 19 часов возвращалась из школы. Ведется расследование.

Читайте также:

Другие криминальные новости