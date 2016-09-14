Под Новосибирском дважды судимый мужчина задержан за изнасилование и убийство 12-летней девочки

Под Новосибирском задержан 25-летний молодой человек, дважды судимый за незаконный оборот наркотиков. Он подозревается в изнасиловании и убийстве двенадцатилетней девочки в селе Криводановка.

Девочка пропала, когда возвращалась из школы домой. Забеспокоившиеся родственники организовали поиски, в результате которых тело девочки было найдено недалеко от дороги в районе искусственного озера. Местные жители сообщили, что видели неподалеку от места преступления молодого человека, уже имеющего две судимости. Сотрудники следственных органов в короткие сроки установили его местонахождение и задержали.

В данный момент проводится экспертиза, следственные действия продолжаются.

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