ДТП произошло 12 декабря на Западе Мсоквы, на пересечении улиц Мосфильмовская и Унверситетского проспекта. Известно, что две девочки переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их сбила иномарка.

На место ДТП прибыли врачи скорой помощи, которые оказывают пострадавшим детям помощь, передает ТАСС со ссылкой на источник в ГИБДД столицы.

Сам водитель «Мерседеса» с места происшествия скрылся, бросив автомобиль и не попытавшись даже помочь пострадавшим детям. Сообщается, что девочки получили легкие травмы. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства происшествия. Устанавливается хозяин «Мерседеса».