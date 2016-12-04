Депутат Госдумы РФ: надо ужесточить наказание за нарушения при перевозке детей

На фоне массовой гибели детей в ДТП под Ханты-Мансийском российские парламентарии задумались об ужесточении наказания за нарушения при перевозке детей. Об этом заявил 4 декабря депутат ГД Евгений Москвичев.

Москвичев возглавляет профильный комитет российской Госдумы - комитет по транспорту и строительству, передает «Лента.ru».

Парламентарий сообщил журналистам, что его комитет проанализирует, какие меры ответственности стоит рассматривать, когда речь идет о нарушениях при перевозке детей, которые привели к жертвам. Народный избранник не исключает, что наказания за такие «нарушения» будут квалифицироваться по уголовному законодательству.

Москвичев подчеркнул, что истинные причины ДТП в Югре - безответственность и халатность.