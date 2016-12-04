Елена Мизулина: гибели детей в ХМАО можно было избежать

Член Совета Федерации Елена Мизулина назвала гибель детей в ДТП под Ханты-Мансийском «шокирующей трагедией». Сенатор признала, что ДТП можно было избежать, если б не преступная самонадеянность.

Напомним, в аварии под Ханты-Мансийском погибли 12 человек, 10 из которых дети в возрасте 12-14 лет, передает ТАСС.

Мизулина считает, что только преступная самонадеянность позволила трагедии состояться. Сенатор заявила журналистам, что автобус повез детей, не взирая на погоду (об опасности на дорогах ХМАО предупреждало региональное МЧС), а ведь метель можно было переждать.

Парламентарий сказала, что при перевозке детей не были соблюдены и правила перевозки пассажиров, и виновные в этом должны понести наказание.