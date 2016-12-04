В ХМАО 5 декабря объявлено днем траура по погибшим детям
4 декабря 2016, 19:57 [ «АН-онлайн» ]
Правительство Ханты-Мансийского округа объявило понедельник 5 декабря днем траура по погибшим в ДТП детям. Авария произошла 4 декабря в 35 километрах от Ханты-Мансийска. Погибло 10 подростков.
Следственный комитет начал расследование по факту массовой гибели детей, задержан водитель, который был за рулем пассажирского экспресса, который перевозил детскую команду по акробатике.
Пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком, при столкновении погибло 12 человек, - десять из них - подростки в возрасте от 12 до 14 лет, члены спортивной команды по акробатике, которые возвращались с турнира.
Известно о том, что в ДТП пострадали не менее двадцати человек, - состояние четверых из них врачи констатируют как тяжелое. На месте происшествия работают московские специалисты из НИИ детской хирургии и травматологии.
Стало известно из материалов следствия, что автобус перевозил детей без положенного сопровождения и без обязательных согласований.