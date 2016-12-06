Гибель детей в ХМАО: следствие сообщило, кому и за что предъявлены обвинения

Как стало известно, следственный комитет России предъявил обвинения фигурантам уголовного дела, касающегося страшной аварии в ХМАО.

Водителей автобуса и грузовика подозревают в том, что они нарушили ПДД. В частности, говорится о том, то они не оценили ширину дороги, габариты транспортных средств, а также необходимый интервал и скорость. В итоге они не смогли справиться с управлением, когда возникла опасная ситуация.

Представителя индивидуального предпринимателя обвиняют в том, что он предоставил для детей автобус, который не отвечал всем необходимым требованиям, позволяющим безопасно перевозить детей.

Также в случившемся обвинили директора спортивной школы, в которой учились пострадавшие и погибшие дети. По версии следствия, она не сообщила в ГИБДД о том, что будет осуществляться перевозка детей, а также не позаботилась о назначении лиц, ответственных за осуществление транспортировки учащихся, сообщает Деловая газета «Взгляд».

Напомним, что жертвами жуткой аварии в ХМАО стали тридцать четыре человека. Двенадцать из них погибли.