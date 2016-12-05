Опознали тела всех погибших детей в страшной аварии в ХМАО

Появились новые подробности страшной аварии, которая случилась в минувшее воскресенье. Сообщается, что на данный момент опознаны тела всех погибших.

Жертвами трагедии, которая потрясла всю страну, стали двенадцать человек. Причем одиннадцать из них - дети. Следствие подозревает, что виновником ДТП мог стать водитель автобуса, который перевозил несовершеннолетних. По предварительной версии, именно он нарушил ПДД, в результате чего произошло столкновение с грузовиком. На данный момент обоих водителей задержали. Возбуждено уголовное дело.

Более двадцати пяти человек, которые получили ранения в результате аварии, сейчас находятся в больнице. Сообщается, что большинство детей на данный момент лежит в реанимации. Их состояние расценивается как тяжелое.

Глава Минздрава Вероника Скворцова лично осмотрела пострадавших. В больницы, где находятся жертвы аварии, прибыли московские медики. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин также отправился в Ханты-Мансийск.