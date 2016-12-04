Семьи погибших в ХМАО детей получат по миллиону рублей

Семьи детей, которые 4 декабря стали жертвами аварии под Ханты-Мансийском, получат денежные компенсации в размере миллиона рублей на каждого погибшего. Соответствующий приказ подписал главой ХМАО.

Губернатор Югры Наталья Комарова 4 декабря подписала постановление о выделении из бюджетного резервного фонда денежных компенсаций семьям погибших и пострадавших в ДТП под столицей Югры, передают РИА Новости.

Семьи погибших получат единовременную помощь в размере одного миллиона рублей. Единовременная помощь семьям пострадавших в аварии составит 300 тысяч рублей, - это если травмы были тяжелыми. Компенсация за легкие травмы - 100 тысяч рублей.

Департамент гражданской защиты населения получил распоряжение оплатить семьям погибших все расходы по перевозке тел. Департамент по физкультуре и спорту оплатит расходы на проживание и питание семьям жертв аварии.