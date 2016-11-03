В Ленинградской области расследуют дело о расстреле собак

В конце октября было возбуждено, а затем передано в Следственный комитет Всеволожского района Ленинградской области дело, касающееся жестокого обращения с животными.

К стражам порядка обратились зоозащитники. Они рассказали, что в посёлке имени Свердлова расстреляли собак. По некоторым данным, ЧП произошло ночью. Неизвестные выждали время, когда вокруг не было никого из людей, а затем из машины открыли огонь по псам. Одна собака погибла, вторая получила ранения, но местным жителям удалось ее спасти. Они отвезли животное в больницу, сообщает life.ru.

У зоозащитников есть свое мнение о случившемся. Они подозревают в расстреле одного из местных депутатов.