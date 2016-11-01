В Татарстане студентка родила в туалете и выбросила младенца в выгребную яму

Роды у одной из учащихся колледжа в Татарстане начались прямо в уличном туалете. У 19-летней молодой мамы появилась на свет дочь. Младенцу было всего семь месяцев.

Однако можно предположить, что студентка не обрадовалась материнству. Она выбросила младенца в выгребную яму, а потом вызвала полицию и «скорую». Медики констатировали у девушки серьезные осложнения и поставили вопрос об удалении матки, сообщает kznlive.ru.

Из выгребной ямы достали тело малыша. Девочка была завернута в полотенце и пакет. К сожалению, она погибла. Сейчас следствие пытается выяснить, что послужило причиной смерти новорожденного.