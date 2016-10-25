В Татарстане молодая мать споила младенца до смерти

Следственный Комитет Татарстана возбудил 25 октября уголовное дело по факту убийства малолетнего в отношении его родной матери. Мамаша давала младенцу алкоголь, чтобы он был поспокойнее, - так пояснила мать.

При кормлении ребенка 29-летняя Римма Черчесова всегда добавляла спиртное и через два месяца такого «кормления» ребенок умер, передают РИА Новости.

По версии следствия, молодая мама, проживающая в деревне Ялкын Алексеевского района республики Татарстан, кормила своего первенца с июля по сентябрь 2016 года, неизменно добавляя в материнское молоко спиртное.

Сообщается, что ребенок скончался 26 сентября. Диагноз - острое отравление этиловым спиртом. Отравление сопровождалось отеком головного мозга и легких. По заключению медицинской и судебной экспертизы, в крови младенца концентрация алкоголя была такой, будто он выпил 17 миллилитров 40% спирта.

Дама пояснила следователю на допросе, что добавляла спиртное малышу, чтобы успокоить его. В итоге «успокоила» своего ребенка окончательно. В настоящее время мать задержана, следствие выясняет все детали дела.