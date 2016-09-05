В магаданском лесу растерзали младенца

Тело младенца было обнаружено на обочине дороги в лесу под Магаданом. Вернее, не тело малыша, а его части. Трасса ведет в сторону базы отдыха «Горняк». Полиция разыскивает мать новорожденного.

Устанавливается причина смерти ребенка, личность матери новорожденного, для чего истребованы сведения из медицинских учреждений, где женщина могла состоять на учете.

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