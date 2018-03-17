Режиссер Александр Павловский умер в возрасте 70 лет

В Москве скоропостижно скончался кинорежиссер Александр Павловский. О смерти Павловского сообщил Союз кинематографистов России. Режиссер умер 16 марта. Ему было 70 лет. По предварительной версии, причиной смерти Павловского стал инфаркт. Человек разумный

Павловский приехал в Москву из Одессы и в 1971 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. После окончания вуза режиссер работал в Одесской киностудии. После переезда в Россию, режиссер с 2000 года работал на различных студиях Москвы.

Александр Ильич Павловский снял игровые фильмы и телевизионные сериалы: «Счастливый Кукушкин», «Ар-хи-ме-ды!», «Подарок судьбы», «Депутатский час», «Струны для гавайской гитары», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «На острие меча», «Светлая личность», «И черт с нами!», «Ребенок к ноябрю», «Зефир в шоколаде», «Левая грудь Афродиты», «Жрица любви», «Атлантида», «Бомба для невесты», «Адвокат», «В ритме танго», «Дети белой богини», «Петля», «Земский доктор», «Людмила».

Павловский сам снимался в кино. Он сыграл в фильмах «Сотвори бой», «Соленый пес», «Берем все на себя», «Прибой у Котомари», «Астенический синдром». С 2016 года снимал короткометражные фильмы для Детского юмористического киножурнала «Ералаш».

12 марта в Москве умер знаменитый актер, режиссер, учитель Олег Табаков.

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