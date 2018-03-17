Садальский после смерти Табакова: Почему-то больше всего жалко Павла
17 марта 2018, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Актер и блогер Станислав Садальский выразил соболезнования вдове знаменитого актера Олега Табакова актрисе Марине Зудиной, их сыну Павлу и дочери Маше. В последний путь Олега Павловича 15 марта проводили тысячи его поклонников.
Прощание с великим человеком проходило в театре МХТ. Вдова Марина Зудина стояла у гробы, поглаживала, будто убаюкивала Олега Павловича. И, прощаясь, сказала: "Я очень, очень, очень любила и люблю тебя, Олег". Старший сын Зудиной Павел Табаков поддерживал маму.
"Почему-то больше всего жалко Павла", - написал в ЖЖ Стас Садальский. "Девочка еще маленькая, а вот Павел узнает цену и дружбе, и лести. Узнает, что такое предательство. Ранее уже были подленькие комментарии в его адрес. И я ему желаю достойно пройти через эти испытания", - пожелал актер. По мнению Садальского, вдове надо устраивать свою жизнь.
"Марина пусть устраивает свою жизнь, ну сейчас об этом говорить рано, тем не менее. Она достойно прожила эти годы с великим актером, ни в чем себя не запятнала", - отметил блогер. "Дай им Бог все это пережить и идти дальше по жизни", - соболезнует Садальский.
Олег Павлович Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта. 15 марта знаменитого актера проводили в последний путь. Проститься в МХТ приезжал Владимира Путин. Он выразил соболезнования Марине Зудиной и детям Табакова.
Похоронили Олега Табакова на Новодевичьем кладбище.
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