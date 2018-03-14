СМИ: какое наследство оставил семье Олег Табаков

15 марта Москва простится с Олегом Павловичем Табаковым. А потом вдове актера Марине Зудиной, его сыновьям Антону и Павлу, а также дочерям Александре и Марии предстоит поделить наследство.

Как оказалось, артисту принадлежало сразу несколько объектов недвижимости. Крупнейший из них – роскошный загородный коттедж с пятью разноуровневыми террасами. По данным портала "Дни.ру", дом расположен в поселке "Кино" на реке Истра. По неофициальным данным, стоимость дома оценивается в 400 млн рублей.

Кроме этого Олег Павлович владел тремя квартирами в Москве (164,3 кв. м., 116,3 кв. м., 68,3 кв. м.). При этом у его жены также имеются две квартиры (239,6 кв. м. и 42 кв. м.). По оценкам риэлторов, недвижимость, которая принадлежала артисту, стоит более двухсот миллионов рублей.

Журналисты подсчитали, что Табаков получал около двух миллионов рублей ежемесячно. В МХТ он совмещал две позиции – директора и худрука театра. Сюда же можно приплюсовать доходы от "Табакерки", зарплату за преподавание в театральном колледже, а также пенсию с надбавкой за звание Народного артиста СССР.

До сих пор не известно, оставил ли он завещание.