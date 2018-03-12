Владимир Урин, гендиректор Большого театра: Уход Табакова – это огромная потеря
12 марта 2018, 20:28 [«Аргументы Недели», Сергей СЫЧ ]
Уход Табаков – это огромная потеря. Олег Павлович обладал очень многогранным талантом. Он был сам замечательным артистом и в театре, и в кино, но ещё и уникальным организатором – он создал свой театр и создал школу для талантливых детей, он многие годы невероятно успешно руководил МХТ и школой-студией.
Это ведь крайне редко бывает, чтобы выдающийся актёр был при этом и выдающимся педагогом. А сегодня – посмотрите на любой театр Москвы – там работают его ученики. И Женя Миронов, и Женя Писарев…
Владимир Урин, Генеральный директор Большого театра
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