Сын Олега Табакова опубликовал совместное фото с отцом

В социальной сети Instagram появилась новая запись на странице сына народного артиста СССР Олега Табакова. Павел Табаков выложил фото с отцом. На снимке Олег Табаков сидит, а за его спиной стоит молодой Паша. Владимир Урин, гендиректор Большого театра: Уход Табакова – это огромная потеря

Пользователи соцсети выражают соболезнования в связи со смертью актера и режиссера: "Великий человек останется великим в наших воспоминаниях и сердцах", "Прекраснейший из людей и невероятно талантливый. Достоин несмолкающих оваций за столь ярко и полно прожитую жизнь!" Павел попросил не беспокоить его телефонными звонками в ближайшее время.

22-летний Павел, рожденный от Марины Зудиной, стал известным артистом, достойным продолжателем актерской династии Табаковых.