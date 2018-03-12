Сын Олега Табакова опубликовал совместное фото с отцом
12 марта 2018, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]
В социальной сети Instagram появилась новая запись на странице сына народного артиста СССР Олега Табакова. Павел Табаков выложил фото с отцом. На снимке Олег Табаков сидит, а за его спиной стоит молодой Паша.
Пользователи соцсети выражают соболезнования в связи со смертью актера и режиссера: "Великий человек останется великим в наших воспоминаниях и сердцах", "Прекраснейший из людей и невероятно талантливый. Достоин несмолкающих оваций за столь ярко и полно прожитую жизнь!" Павел попросил не беспокоить его телефонными звонками в ближайшее время.
22-летний Павел, рожденный от Марины Зудиной, стал известным артистом, достойным продолжателем актерской династии Табаковых.
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