Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Мастера
12 марта 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Российского государства Владимир Путин присоединился к коллегам и поклонникам Олега Табакова, которые пытаются поддержать его родных. Известный артист умер 12 марта после тяжелой болезни.
Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающегося актёра Олега Табакова, а также его многочисленным поклонникам и ученикам в связи с кончиной Мастера, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, Табаков входил в список доверенных лиц Путина, в который также вошли Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Михаил Боярский и другие.
Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков, находясь в больнице, передавал привет президенту России. Об этом сообщил Евгений Миронов на заседании Совета по культуре и искусству, которое состоялось в декабре: "Мой учитель Олег Павлович Табаков вам всем кланяется и передает большой привет".
Кстати, именно Миронов одним из первых оказался в больнице, где скончался Табаков.
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