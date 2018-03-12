Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Мастера

Глава Российского государства Владимир Путин присоединился к коллегам и поклонникам Олега Табакова, которые пытаются поддержать его родных. Известный артист умер 12 марта после тяжелой болезни.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающегося актёра Олега Табакова, а также его многочисленным поклонникам и ученикам в связи с кончиной Мастера, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, Табаков входил в список доверенных лиц Путина, в который также вошли Надежда Бабкина, Николай Расторгуев, Стас Михайлов, Михаил Боярский и другие.

Знаменитый актер и режиссер Олег Табаков, находясь в больнице, передавал привет президенту России. Об этом сообщил Евгений Миронов на заседании Совета по культуре и искусству, которое состоялось в декабре: "Мой учитель Олег Павлович Табаков вам всем кланяется и передает большой привет".

Кстати, именно Миронов одним из первых оказался в больнице, где скончался Табаков.