Опубликовано видео последнего выступления Олега Табакова
12 марта 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
17 ноября 2017 года Олег Павлович Табаков появился на сцене МХТ им. А.П. Чехова, чтобы исполнить роль Бургомистра в спектакле "Дракон" по пьесе Евгения Шварца. Появилась видеозапись с его последнего выступления.
Через десять дней, 27 ноября Олег Павлович попал в больницу имени Пирогова. Сегодня его не стало. «Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.
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