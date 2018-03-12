Опубликовано видео последнего выступления Олега Табакова

17 ноября 2017 года Олег Павлович Табаков появился на сцене МХТ им. А.П. Чехова, чтобы исполнить роль Бургомистра в спектакле "Дракон" по пьесе Евгения Шварца. Появилась видеозапись с его последнего выступления. Табаков – великий и родной

Через десять дней, 27 ноября Олег Павлович попал в больницу имени Пирогова. Сегодня его не стало. «Олег Павлович скончался после тяжелой продолжительной болезни. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.