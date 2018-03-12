Пореченков о смерти Табакова: ушёл великий режиссёр и замечательный человек

Актёр Михаил Пореченков выразил соболезнования по поводу кончины советского и российского актера, художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки», народного артиста СССР Олега Табакова.

Как отметил Пореченков, Олег Табаков - великий актер, до последнего работал, занимался с учениками, "всё делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей". Он считает смерть великого актера огромной утратой как для для театра, так и для всего искусства. Пореченков считает великим счастьем, что он работал в театре под руководством Олега Павловича. "Для всей страны это большая и тяжёлая утрата", — сказал он в беседе с RT.

Сегодня в возрасте 82 лет умер актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Павлович Табаков.