Пореченков о смерти Табакова: ушёл великий режиссёр и замечательный человек
12 марта 2018, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актёр Михаил Пореченков выразил соболезнования по поводу кончины советского и российского актера, художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки», народного артиста СССР Олега Табакова.
Как отметил Пореченков, Олег Табаков - великий актер, до последнего работал, занимался с учениками, "всё делал для того, чтобы великая русская театральная школа была впереди планеты всей". Он считает смерть великого актера огромной утратой как для для театра, так и для всего искусства. Пореченков считает великим счастьем, что он работал в театре под руководством Олега Павловича. "Для всей страны это большая и тяжёлая утрата", — сказал он в беседе с RT.
Сегодня в возрасте 82 лет умер актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Павлович Табаков.
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