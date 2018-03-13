Павел Табаков: «Смерти нет, есть только ветер»

Как родственники, так и друзья, коллеги-актеры, ученики Олега Табакова, тяжело переживают смерть народного артиста, знаменитого режиссера. Узнав о смерти Табакова, 12 марта во МХТ начали приезжать актеры.

Евгения Добровольская не могла ничего говорить. Со слезами на глазах актриса призналась, что не может поверить в смерть Олега Павловича. Добровольскую поддержал Анатолий Белый. Актер отметил, что Табаков был дня них всех родным. «Потеряли отца», - сказал актер.

Родные Олега Павловича от официальных комментариев отказываются.

Публикация от Театр п/р О. Табакова (@tabakov_pavel)Мар 12, 2018 в 6:45 PDT

Павел Табаков - младший сын Табакова - в соцсети опубликал пост и попросил СМИ не беспокоить его звонками. Позднее в сторис его микроблога был опубликован отрывок песни «Нас двое» рок-группы «Курара» со словами: «Смерти нет, есть только ветер...» Поклонники Олега Павловича выражают соболезевания его 22-летнему сыну. «Мне очень жаль. Безумно сочувствую вашей утрате и утрате страны», «Вечная память великому человеку!!!», «Соболезную! Невосполнимая потеря! Мы все немного осиротели...»