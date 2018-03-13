Владимир Путин прокомментировал кончину Олега Табакова
13 марта 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин во вторник, 13 марта, прокомментировал кончину легендарного актера Олега Табакова. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким покойного артиста.
По словам президента РФ, смерть Табакова стала невосполнимой утратой для всей страны. Путин в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, подчеркнул, что Олег Павлович был безмерно обаятельным, творческим и увлеченным человеком, а также по-настоящему выдающимся актером и режиссером.
Напомним, Олег Табаков скончался накануне в возрасте 82 лет после долгой болезни. Его похороны состоятся в грядущий четверг, 15 марта.
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