Мединский: Табаков никогда не обсуждал кандидатуру преемника в МХТ

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что он сам очень часто общался с народным артистом, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, и никогда они не обсуждали преемника.

"Никогда — ни в формальной, ни в неформальной обстановке — он не обсуждал преемника, никогда не выдвигал никаких требований к министерству культуры", - сказал глава Минкульта.

Владимир Мединский назвал два таланта Олега Павловича Табакова. Министр назвал Табаков был выдающимся педагогом, воспитавшим множество по-настоящему талантливых актеров и режиссеров, а также замечательным организатором театрального дела. По словам Мединского, Табаков одним из первых перевел МХТ и всех сотрудников на работу по контракту, сформировав таким образом труппу. Глава Минкульта призвал не торопиться в вопросе назначения нового руководителя театра.

Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни. С конца ноября актер находился на лечении в Первой градской больнице. Врачи боролись за его жизнь. Но вчера у него случился сердечный приступ, который и привел к летальному исходу.