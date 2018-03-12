Олег Табаков скончался
12 марта 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
В возрасте 82 лет умер актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова и театра "Табакерка" Олег Павлович Табаков. "Аргументам недели" подтвердили информацию в МХТ.
С конца ноября актер находился на лечении в Первой градской больнице. Позднее в СМИ появлялась информация, что артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на улучшение состояния на Новый год.
Близкие до последнего надеялись на лучшее, тем самым не решаясь отключить актера от аппаратов жизнеобеспечения. Однако сегодня у него случился сердечный приступ, который и привел к летальному исходу. Представитель театра принес свои соболезнования семье артиста.
Олег Табаков родился в 1935 году в Саратове, учился в мужской средней школе там же. На выбор будущей профессии повлияли занятия в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского дворца пионеров и школьников. Сам артист говорил, что без занятий в дворце пионеров «не было бы актера Табакова». В 1957 году Он окончил Школу-студию МХАТ, играл в многочисленных театральных постановках. В 1971-1976 одновременно с актерской деятельностью возглавлял "Современник". С 2000 года Табаков занимал пост художественного руководителя МXТ имени А.П. Чеxова, а с 2004 года исполнял и обязанности директора театра.
Олег Табаков — народный артист СССР (1988 год), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Удостоен многих профессиональных премий и наград. За свою актерскую карьеру Олег Табаков сыграл более 120 ролей в кино и около 100 театральных ролей.
Редакция "Аргументы недели" скорбит об ушедшем легендарном актере. Это большая утрата для всех нас. Мы выражаем искренние соболезнования всем родным и близким.
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