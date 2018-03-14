Умер режиссёр Леонид Квинихидзе

Вчера в возрасте 80 лет умер режиссёр фильмов «Соломенная шляпка» и «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

Как стало известно, в последнее время Леонид Александрович тяжело болел и находился в Покровской больнице.

Леонид Квинихидзе — советский и российский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ.

Наибольшую известность режиссеру принесли его музыкальные фильмы: «Мэри Поппинс, до свидания», «Шляпа», «31 июня», «Небесные ласточки» и «Соломенная шляпка».

«Человек, обладающий несравненным талантом создавать доброе и жизнеутверждающее кино, останется в нашей памяти на века», - говорится в сообщении «Ленфильма».





