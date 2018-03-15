В Москве сегодня провожают в последний путь Олега Табакова

В Москве сегодня провожают в последний путь народного артиста Олега Табакова. Церемония прощания с великим актером, великим режиссером, великим человеком началась в МХТ имени Чехова в центре Москвы. Человек разумный

Театр в Камергеском переулке открыт для прощания с Олегом Табаковым с 9 часов. У центрального подъезда театра все усыпано цветами. Гроб с телом актера установили на сцене, которая заполнена цветами и венками. Собралась практически вся труппа МХТ, актёры, созданной Табаковым "Табакерки", студенты Школы-студии МХАТ и воспитанники школы для одаренных детей, которую он возглавлял, - сообщает ТАСС.

В церемонии прощания участвуют супруга Табакова Марина Зудина с сыном Павлом. В МХТ проститься с Олегом Табаковым пришли председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, режиссеры Валерий Фокин, Константин Богомолов, фотограф Юрий Рост, актер Владимир Машков, худрук Геликон-оперы Дмитрий Бертман, режиссер Дмитрий Крымов, профессор ГИТИСа, народный артист СССР Владимир Андреев, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова; легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третья, - сообщает Газета.ру.

Гражданская панихида начнётся в 12:00 мск и продлится один час. После панихиды состоится отпевание в одном из московских храмов. По по желанию семьи Табакова место проведения церковного обряда не разглашается. В 16 часов Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Олег Табаков умер 12 марта.

"Артист милостью Божьей, бравшийся с наслаждением за всякую актёрскую работу, даже за маленькие роли, которые он умел и любил раскрашивать", - пишет о Табакове известный театральный критик Татьяна Москвина в "Аргументах недели".