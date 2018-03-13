Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище
13 марта 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Табаковым состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова. В тот же день актер и режиссер будет похоронен.
Источник ТАСС в столичной мэрии сообщил, что Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника-живописца Ильи Глазунова.
Знаменитый актер, режиссер, учитель Олег Табаков умер 12 марта в Москве на 83 году жизни.
Владимир Мединский назвал два таланта Олега Павловича Табакова. Министр назвал Табакова выдающимся педагогом, воспитавшим множество по-настоящему талантливых актеров и режиссеров, а также замечательным организатором театрального дела.
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