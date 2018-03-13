Народного артиста СССР Олега Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище. Прощание с Табаковым состоится в четверг, 15 марта, в МХТ имени Чехова. В тот же день актер и режиссер будет похоронен. Павел Табаков: «Смерти нет, есть только ветер»

Источник ТАСС в столичной мэрии сообщил, что Олега Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника-живописца Ильи Глазунова.

Знаменитый актер, режиссер, учитель Олег Табаков умер 12 марта в Москве на 83 году жизни.

Владимир Мединский назвал два таланта Олега Павловича Табакова. Министр назвал Табакова выдающимся педагогом, воспитавшим множество по-настоящему талантливых актеров и режиссеров, а также замечательным организатором театрального дела.