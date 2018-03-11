Что Михаилу Ефремову не позволяет комментировать скандал в Самаре
11 марта 2018, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]
Страсти вокруг нашумевшего выступления знаменитого актера Михаила Ефремова в Самаре не утихают. В Интернете опубликовано видео, на котором Ефремов общается со зрителями, нецензурно выражаясь.
Комментировать эту запись актер отказался. Ефремов заявил РЕН-ТВ, что ортодоксальное мировоззрение не позволяет ему это делать, тем более он не работает в выходные.
"Вам надо, вы комментруйте, "троллинг-фиголинг", - сказал актер.
Ранее Ефремов решил опровергнуть слухи о том, что он в течение всего спектакля "Не становись чужим" играл, находясь в нетрезвом состоянии. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Михаил отметил, что "якобы" играл пьяным, а самарские ценители театра просто "не догоняют".
Директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что в театре начали выяснять обстоятельства неприятной ситуации с актером Михаилом Ефремовым на гастролях в городе Самаре.
Супруга актера Михаила Ефремова прокомментировала скандал в самарском театре. По словам Софьи Кругликовой, ее муж — "человек веселый и за словом в карман не полезет". Он всегда очень жестко отвечает на хамство.
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