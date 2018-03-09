Михаил Ефремов решил объяснить свое поведение на спектакле в самарском театре
9 марта 2018, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 9 марта, известный российский актер Михаил Ефремов прокомментировал скандал со своим участием. Ранее стало известно, что артист обругал матом публику в Самарском театре оперы и балета.
Ефремов решил опровергнуть слухи о том, что он в течение всего спектакля "Не становись чужим" играл, находясь в нетрезвом состоянии. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Михаил отметил, что "якобы" играл пьяным, а самарские ценители театра просто "не догоняют".
Ранее зрители пожаловались в сети на неподобающее поведение актера, который допускал в своей речи в ходе выступления нецензурные слова.
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