Михаил Ефремов решил объяснить свое поведение на спектакле в самарском театре‍

В пятницу, 9 марта, известный российский актер Михаил Ефремов прокомментировал скандал со своим участием. Ранее стало известно, что артист обругал матом публику в Самарском театре оперы и балета.

Ефремов решил опровергнуть слухи о том, что он в течение всего спектакля "Не становись чужим" играл, находясь в нетрезвом состоянии. В комментарии радиостанции "Говорит Москва" Михаил отметил, что "якобы" играл пьяным, а самарские ценители театра просто "не догоняют".

Ранее зрители пожаловались в сети на неподобающее поведение актера, который допускал в своей речи в ходе выступления нецензурные слова.