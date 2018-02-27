Заслуженный артист России, актёр театра и кино Михаил Ефремов согласился с мнением своего коллеги Алексея Серебрякова о национальной идее России. Ефремов призвал "не придираться к словам". Мнение актера Серебрякова о национальной идее России дошло до Кремля

Высказывание Алексея Серебрякова, живущего в Канаде, а работающего в России, о национальной идее вызвало широкий общественный резонанс. У Серебрякова есть как противники, так и сторонники. В числе сторонников - Ефремов. Ранее Алексея поддержала актриса Лия Ахеджакова.

"Я с Серебряковым и с Ахеджаковой. Я согласен с ними, и не согласен с тем, что придираются к словам, это очень неправильно", - сказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" Ефремов.

"Я увидел сначала, что он сказал, что национальная идея – это хамство. Хамство – это немаловажная часть нашего национального характера. Но наглость и сила – тоже. Мы действительно нагло играем мускулами на всех фронтах", - высказал Михаил Ефремов свое мнение.

Популярный актер и сценарист Ростислав Хаит также высказал свое мнение о вызвавшей бурю эмоций в обществе фразе Алексея Серебрякова про силу, наглость и хамство как составляющие русской национальной идеи.