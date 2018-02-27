Ростислав Хаит считает, что у России нет национальной идеи
27 февраля 2018, 18:24 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер и сценарист Ростислав Хаит также высказал свое мнение о вызвавшей бурю эмоций в обществе фразе Алексея Серебрякова про силу, наглость и хамство как составляющие русской национальной идеи.
«В России действительно очень много хамства, наглости и желания все решать силой. Так себя ведут многие российские политики. Так себя ведут многие русские, выезжающие за рубеж. И в самой России то же самое происходит. Но это не является национальной идеей. Национальной идеи у России, по-моему, нет», - сказал Ростислав Хаит в интервью Lenta.ru
Опубликованное ранее в сети интервью Алексея Серебрякова вызвало бурю негодования и шквал комментариев. Скандал дошел до самых верхов: Госдума предложила не приглашать таких артистов в «бюджетные» фильмы, комментарий по этому поводу высказал и пресс-секретарь Президента России.
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