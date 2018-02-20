Эмигрировавший в Канаду актер Серебряков высказался о России

Актер Алексей Серебряков, известный по ролям в фильмах "Левиафан", "Груз 200" и "Обитаемый остров", убежден, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю он заявил, что не считает, что знание, сообразительность, предприимчивость или достоинство по-прежнему для жителей нашей страны являются национальной идеей.

Приметы 90-х годов никуда не исчезли и такие явления до сих пор можно встретить в российских городах. Артист признался, что перед интервью дал взятку сотруднику ГАИ: "Я нарушил немножко. Я не хотел тратить время, а он так хотел эту взятку. И я подумал: "Может, у него трое детей, черт его знает"".

Серебряков также рассказал о своем персонаже Николае в нашумевшем фильме Андрея Звягинцева "Левиафан". Актер считает, что главный герой проигрывает власти, потому что он русский. Для пущего эффекта Серебряков сравнил русских с американцами. "Американец берет и делает, потому что там психология другая - психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца", - заявил он.

Несколько лет назад российский актер Алексей Серебряков оформил канадское гражданство, отказавшись от гражданства РФ. В Россию он теперь приезжает исключительно на съемки и по рабочей визе.