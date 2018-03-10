Лена Миро прокомментировала скандал с Михаилом Ефремовым: "пьяное ничтожество"
10 марта 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Лена Миро прокомментировала скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре. По ее словам, своим поведением актер проявил неуважение по отношению к зрителям. Блогерша считает, что актер позорит своего отца.
Лена подчеркнула, что оправдание артиста в русле «они просто не догоняют», о чем заявил Ефремов после свалившихся на него обвинений, совершенно обескураживает. "Действительно, какие ещё комментарии тут нужны? Вы, мол, в своей Самаре дебилы, не понимающие искусства, а я столичный хмырь и только мне доступно высокое понимание", - иронизирует Миро. Она считает, что Ефремову стоило подготовить другое оправдание с извинениями.
У Станислава Садальского другое мнение. Он Михаила Ефремова поддержал.
Ранее директор театра "Современник" Игорь Попов сообщил, что в театре начали выяснять обстоятельства неприятной ситуации с актером Михаилом Ефремовым на гастролях в городе Самаре.
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