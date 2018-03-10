Жена Ефремова высказалась о скандале вокруг спектакля в Самаре

Супруга актера Михаила Ефремова прокомментировала скандал в самарском театре. По словам Софьи Кругликовой, ее муж — "человек веселый и за словом в карман не полезет". Он всегда очень жестко отвечает на хамство. Садальский о скандале с Ефремовым: "все врут"

Она допустила, что в Самаре могло произойти все, что угодно. Но меньше любить мужа из-за этого она не станет. Жена Ефремова отметила, что актер серьезно относится к выступлениям и съемкам в кино, поэтому вряд ли употреблял алкоголь перед спектаклем, передает "Комсомольская правда". "Думаю, то, что случилось — это ответная реакция на что-то неуместное", — отметила Софья Кругликова.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек отказалась комментировать скандал с актером Михаилом Ефремовым в Самаре, который активно обсуждают в социальных сетях и СМИ.