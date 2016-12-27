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В Москве при задержании опасного преступника ранено трое полицейских

27 декабря 2016, 07:04 [ «АН-Москва» ]

В Москве при задержании опасного преступника ранено трое полицейских
globallookpress.com

На западе Москвы минувшей ночью спецназ Российской гвардии задерживал особо опасного преступника. Бандит оказал активное сопротивление, ранив пятерых человек, трое из которых – стражи порядка.

Преступник был вооружен гладкоствольным ружьем и прежде чем закрыться в своей квартире, он ранил троих полицейских, передает ТАСС.

Прибывшие медики скорой оказали стражам порядка  первую помощь. Один из врачей сообщил журналистам, что гвардейцы получили несколько прямых попаданий дроби и есть ранения от рикошета.

Преступник укрылся в квартире дома № 22 по улице Ельнинской. Для вскрытия двери квартиры были вызваны мастера местного ЖЭУ, которых преступник тоже ранил.

Операция по захвату преступника осложнялась тем, что в 150 метрах от дома, где проходил захват, расположены детский сад и школа. Полицейским пришлось блокировать движение по Ельнинской улице в районе операции.

 

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