В Москве при задержании опасного преступника ранено трое полицейских

На западе Москвы минувшей ночью спецназ Российской гвардии задерживал особо опасного преступника. Бандит оказал активное сопротивление, ранив пятерых человек, трое из которых – стражи порядка.

Преступник был вооружен гладкоствольным ружьем и прежде чем закрыться в своей квартире, он ранил троих полицейских, передает ТАСС.

Прибывшие медики скорой оказали стражам порядка первую помощь. Один из врачей сообщил журналистам, что гвардейцы получили несколько прямых попаданий дроби и есть ранения от рикошета.

Преступник укрылся в квартире дома № 22 по улице Ельнинской. Для вскрытия двери квартиры были вызваны мастера местного ЖЭУ, которых преступник тоже ранил.

Операция по захвату преступника осложнялась тем, что в 150 метрах от дома, где проходил захват, расположены детский сад и школа. Полицейским пришлось блокировать движение по Ельнинской улице в районе операции.