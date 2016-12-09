Росгвардия намерена потратить на телерекламу 13 млн рублей

Сегодня стало известно, что ФГУП "Охрана" Росгвардии планирует потратить на рекламу на Центральном телевидении более тринадцати миллионов рублей.

Согласно плану, будут созданы два видеоролика по 15 секунд, которые впоследствии выйдут на телеканале НТВ, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок. Предполагается, что в общей сложности реклама выйдет на телевидении 120 раз.

До 17 января будущего года по итогам аукциона должен быть определен исполнитель. Максимальная цена контракта на осуществление данного проекта Росгвардии составляет 13,35 млн рублей.