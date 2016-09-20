Энергомост в Крым теперь охраняет Росгвардия

Во вторник, 20 сентября, стало известно, что Росгвардия временно взяла под свою охрану энергомост в Крым.

Об этом сегодня сообщил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Олег Борукаев. Как уточняет РИА "Новости", подразделения будут охранять энергомост в Крым исключительно до того момента, когда примут решение о том, кому и каким образом будет передана его постоянная охрана.

Борукаев заметил, что Росгвардия в настоящий момент занята разработкой плана по постоянной охране моста через Керченский пролив. Для этой цели уже создана межведомственная рабочая группа.

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