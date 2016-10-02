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//Криминал

В Туле задержан мужчина, ударивший полицейского ножом

2 октября 2016, 13:43 [ «АН-онлайн» ]

В Туле задержан мужчина, ударивший полицейского ножом
pixabay.com

Туляк, который напал на полицейского с ножом и ранил его, был задержан сразу после инцидента, сообщает пресс-служба МВД. Нападение произошло накануне, мужчина пришел в отделение полиции и ранил дежурного.

Сообщается, что в субботу, 1 октября, мужчина пришел в отделение полиции и через переговорное устройство на входе попросил, чтобы к нему вышел кто-нибудь из сотрудников. Как только дежурный офицер открыл дверь, туляк ударил его ножом в живот и скрылся.

Примерно через 20 минут после инцидента нападавший был задержан полицией. Следствие выяснило, что 63-летний неработающий и ранее не судимый местный житель был просто пьян.

Пострадавший полицейский был госпитализирован, в настоящее время его жизнь вне опасности. Мотивы преступления устанавливает полиция.

 

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