В Туле задержан мужчина, ударивший полицейского ножом

Туляк, который напал на полицейского с ножом и ранил его, был задержан сразу после инцидента, сообщает пресс-служба МВД. Нападение произошло накануне, мужчина пришел в отделение полиции и ранил дежурного.

Сообщается, что в субботу, 1 октября, мужчина пришел в отделение полиции и через переговорное устройство на входе попросил, чтобы к нему вышел кто-нибудь из сотрудников. Как только дежурный офицер открыл дверь, туляк ударил его ножом в живот и скрылся.

Примерно через 20 минут после инцидента нападавший был задержан полицией. Следствие выяснило, что 63-летний неработающий и ранее не судимый местный житель был просто пьян.

Пострадавший полицейский был госпитализирован, в настоящее время его жизнь вне опасности. Мотивы преступления устанавливает полиция.