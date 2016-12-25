СМИ: В резиденции южнокорейского лидера могут провести обыски

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе отстранена от управления страной, пока идет расследование коррупционного скандала в ее ближайшем окружении. 25 декабря стало известно, что резиденцию главы страны могут обыскать.

О возможных обысках в президентской резиденции Кореи сообщило 25 декабря агентство Reuters, ссылаясь на источник в органах Прокуратуры Южной Кореи.

Прокурор, который ведет дело Пак Кын Хе, заявил журналистам о возможном проведении обыска в Голубом доме (так называется резиденция президента Южной Кореи). Прокурор уточнил, что если решение о проведении следственных действий в резиденции будет принято, то обыск следовало бы провести публично.

Пока следствие не может решить, что же именно оно хочет обнаружить в резиденции главы страны, и насколько такие меры вообще необходимы.

«АН-онлайн» многократно писали о коррупционном скандале вокруг Пак Кын Хе. Прямых улик против президента у следствия нет, но оно считает, что Пак Кын Хе не могла не быть осведомлена о коррупции в ее ближайшем окружении.