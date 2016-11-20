Прокуратура Южной Кореи предъявила официальное обвинение подруге президента страны

Более сорока лет дружили Чхве Сун Силь и президент Южной Кореи Пак Кын Хе, пока их дружба не закончилась скандалом. Журналистам стало известно, что подруга лидера страны наживалась на этой дружбе.

Южнокорейская Прокуратура обвиняет Чхве Сун Силь в том, что она использовала женскую дружбу для получения личной выгоды, передает ТАСС.

Обвинения Прокуратуры очень серьезные: подругу президента считают виновной в мошенничестве и в том, что свое положение она использовала для влияния на политику и экономику страны.

По версии следствия, Чхве Сун Силь выводила деньги из различных негосударственных фондов в ей подконтрольные структуры, а также в том, что она получала от лидера страны стратегически важную информацию и использовала ее в своих целях (коррупционные схемы в различных структурах, вывод денег из госбюджета на свои счета и т.д.).

3 ноября был выдан ордер на арест Чхве Сун Силь. Пока надзорные органы не взялись за саму Пак Кын Хе, но вскоре возьмутся. Напомним, после скандала президент Южной Кореи вышла в отставку.