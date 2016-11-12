В Южной Корее проходит одна из самых крупных протестных акций против власти

Как и в Соединенных Штатах, где уже третий день подряд проходят массовые акции против нового президента, в Южной Корее сотни тысяч граждан вышли выразить протест против властей своей страны.

Громкий скандал, разразившийся вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе, вынудил их выйти на улицы столицы республики Сеула для участия в одной из самых масштабных протестных акций за последнее время. Согласно данным организаторов марша протеста, к акции уже присоединилось более 850 тысяч человек, требующих отставки главы государства. У полиции другие данные - сообщается, что в марше принимают участие около 220 тысяч граждан. Для обеспечения порядка в столице задействованы 25 тысяч полицейских.

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