Распространители смертоносного «Боярышника» в Иркутске задержаны

Задержаны люди, распространявшие жидкость «Боярышник», которой отравились десятки человек в Иркутске, а 26 умерли. Задержанные - двое жителей города, в точках реализации изъято более 500 литров зелья.

Выяснилось, что местным жителям продавали концентрат для принятия ванн «Боярышник», в составе которого использован не этиловый, а метиловый спирт. Несмотря на предупреждающие надписи на этикетках, любители дешево захмелеть пили опасную жидкость, а не применяли по назначению. На сегодняшний день установлены 42 потерпевших. Ведётся следствие по возбужденному уголовному делу (статья 238 УК РФ), допрос свидетелей.

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