Росалкоголь придумал, как ограничить продажу настойки боярышника

Росалкогольрегулирование (РАР) решило проблему продажи так называемых «фуфыриков» - настоек на спирте, которые покупают люди с алкогольной зависимостью. Решено считать «флакончики» спиртосодержащими.

Считаться «спиртосодержащими» предложено не только настойку боярышника, но и косметические лосьоны. Оборот спиртосодержащей продукции регулирует Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), передает ТАСС. Сообщается, что данный закон вступит в силу в январе 2017 года.

Таким образом, выпуск всех настоек будет контролироваться как и любая алкогольная продукция, со всеми вытекающими: продавать их в уличных автоматах уже будет нельзя, а боярышник можно будет купить только в специализированных магазинах.