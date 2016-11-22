Оперативники, продолжительное время следившие за действиями и разговорами министра экономразвития Алексея Улюкаева, зафиксировали его разговор с президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

Тот сообщил, что ему передали пожелания министра (о вознаграждении – прим. АН) и предложил заехать в офис «Роснефти» на Софийской набережной 14 ноября в районе 18:00, - рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как уде писали «Аргументы недели», Улюкаев намекал на материальную компенсацию со стороны «Роснефти» президенту одного из крупных государственных банков, хорошо знакомого как с самим главой (теперь уже бывшим) МЭРа, так и президентом «Роснефти» Игорем Сечиным. Министр якобы сетовал банкиру на то, что он лично и его подчиненные работали оперативно и почти круглосуточно над подготовкой документации для быстрого заключения сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью», а никакой благодарности за это не получили. После намеков Улюкаев перешел к запугиванию, пригрозив в дальнейшем тормозить все дела, касающиеся нефтяной компании. В ответ банкир пообещал поговорить по этому вопросу лично с Сечиным, которого назвал «человеком понимающим».

По всей видимости, такой разговор между доверенным лицом и президентом «Роснефти» состоялся, раз Сечин сам пригласил Улюкаева в свой офис. В указанное время министр прибыл туда, отложив ради такого дела даже пресс-конференцию в МЭРе. Однако Сечин предупредил визитера, что совещание несколько затянулось и он лично не сможет его принять, но для него все готово.

Вместе с людьми Сечина Улюкаев прошел в кабинет, где специально для него были приготовлены два чемоданчика с деньгами. Один он взял сам, а второй не смог, поскольку в другой руке держал свой портфель. Помочь ему вызвался сотрудник безопасности компании. Спустившись к выходу, Улюкаев положил чемоданчик в служебный автомобиль, и в этот момент был задержан сотрудниками ФСБ.

Адвокаты арестованного министра утверждают, что в офисе «Роснефти» была устроена провокация. Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября, а в дальнейшем отправлен под домашний арест на два месяца. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.