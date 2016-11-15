Президент был в курсе оперативной разработки Улюкаева

В Кремле дали комментарий по поводу задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства был в курсе этого дела с самого начала.



Как рассказал РИА Новости представитель Кремля, Владимир Путин с самого начала получал всю информацию о ходе оперативной разработки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Как оказалось, ФСБ около года следила за деятельностью министра.

Улюкаев был задержан при получении 2 млн долларов от представителя ПАО «Роснефть». Эти деньги, как считает следствие, министр вымогал у руководства нефтяной компании за выданную положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести «Башнефть».

СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.