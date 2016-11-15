Российский министр Алексей Улюкаев попался на взятке

Главу российского экономического ведомства обвиняют в получении взятки на сумму 2 млн долларов. Возбуждено уголовное дело. Стало известно, что министр находился в разработке у силовиков более года.

Следствие выяснило, что Улюкаев вымогал деньги у руководства компании ПАО «Роснефть» при сделке по покупке ею акций «Башнефти», передают РИА Новости.

Взятка в $2 млн должна была решить в положительном ключе условия данной сделки.

Cообщается, что министра задержали с поличным при получении денег от сотрудника нефтяной компании. Сообщается, что оперативники ФСБ около года следили за деятельностью министра.

В Кремле пока не дали комментария относительно задержания Улюкаева. В Министерстве экономразвития отказались комментировать ситуацию.

В октябре 2016 года ПАО "Роснефть" купила 50,0755% акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей‎. Сделка совершена законно.