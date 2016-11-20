Улюкаев вымогал деньги у «Роснефти» через президента госбанка

В деле о вымогательстве внушительной взятки у «Роснефти» главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым появились новые подробности. Многие отказывались верить, что чиновник такого уровня лично отправился получать взятку в 2 млн долларов.

Появилась даже информация о том, якобы деньги были помещены в банковскую ячейку, но сам министр эти доллары не изымал.

По последним данным, озвученным источником «Росбалта» в правоохранительных органах, Улюкаев намекал на материальную компенсацию со стороны «Роснефти» президенту одного из крупных государственных банков, хорошо знакомого как с самим главой (теперь уже бывшим) МЭРа, так и президентом «Роснефти» Игорем Сечиным.

По словам источника, Улюкаев сетовал банкиру на то, что он лично и его подчиненные работали оперативно и почти круглосуточно над подготовкой документации для быстрого заключения сделки по покупке «Башнефти» «Роснефтью», а никакой благодарности за это не получили. После этого якобы Улюкаев пригрозил в дальнейшем тормозить все дела, касающиеся «Роснефти».

Оперативники, уже начавшие к тому времени прослушку, расценили эти фразы как угрозу в адрес нефтяной компании.

По версии источника, президент банка пообещал поговорить по этому поводу с Сечиным, которого назвал «человеком понимающим».



