Президент уволил задержанного Улюкаева с занимаемого поста

Ранее «АН-онлайн» уже сообщали, что главу Минэкономразвития заключили под домашний арест до середины января. Такое решение вынес суд. При этом сам Алексей Улюкаев просил более мягкой меры, ссылаясь на ряд болезней, а также на наличие престарелых родителей.

Теперь стало известно, что президент России подписал указ, которым освободил главу ведомства от занимаемой должности. Владимир Путин принял такое решение в связи с утратой доверия. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ria.ru.

Напомним, что задержанного подозревают в получении взятки размером два миллиона долларов. Данные деньги он получил за положительное решение в отношении приватизации "Башнефти".