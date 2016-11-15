Министр экономического недоразвития

Сегодня глубокой ночью при получении взятки в 2 000 000 $ наличными был задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев.



Столь внушительная сумма трактуется УК РФ как «особо крупная» и тянет даже при наличии у судьи хорошего настроения и весёлого нрава для г-на Улюкаева до 15 лет строгого режима. Впрочем, если таковой приговор и прозвучит, то руководству колонии, куда с подобающими министру атрибутами (синим маячком-мигалкой, соответствующим эскортом, сиреной, охраной и т.д.) будет этапирован г-н Улюкаев, можно сказать, не очень повезёт: если министр в масштабах всей страны так и не смог наладить экономику, то и в отдельно взятой хлеборезке по привычке тоже может не «досмотреть» за парой-другой буханок зэковского хлеба.



Впрочем, на зоне, в отличие от добродушного кабмина, за это быстро призовут к ответу…



Что же происходит со страной? Губернаторы, генералы, силовики, заместители, а теперь сами министры прут на нары вальяжными «первоходами», опережая на этапах даже уважаемых и засиженных урок.



Чего не хватало Улюкаеву при его чинах? Ну, конечно, профессионализма. Но в Белом доме этой пандемией охвачены все чиновники, начиная с премьера, там это не считается трагедией.



Но ведь всего остального было предостаточно, о чём пока ещё министр добровольно рассказывал в своих, хоть и усечённых, но всё же декларациях.



Как пояснили представители СКР, Улюкаев не просто получил банальную взятку, но с его стороны «было вымогательство с угрозами в адрес «Роснефти»! Забавно представить, как министр экономразвития, злобно размахивая включённым паяльником, прикрикивает на Игоря Сечина: «Дай миллион, дай миллион!..» Как тут откажешь?



Уже официально известно, что за самим министром и его «шалостями» соответствующие структуры следили в течение года. Безусловно, информировали и главу государства, и начальника Улюкаева – Медведева. (Для последнего эта новость, очевидно, стала неприятной неожиданностью: он-то от чистого сердца и на голубом глазу недавно уверял россиян, что «денег нет, вы тут держитесь!», а они, оказывается, есть и вовсе немалые. – «АН»).



Наконец, сверху прозвучала команда «Фас!», вместо золотого браслета от «Ролекса» на руках подозреваемого министра появились иные, менее пафосные спецсредства, сам он задержан и, скорее всего, будет арестован. На радость губернаторам Гайзеру, Хорошавину, Белых и прочим, с кем ещё недавно братался на пафосных приёмах в Кремле.



Ну а нам-то всем что с того?



Ну, через пару-другую дней или недель вслед за Улюкаевым потянутся и его подельники, которые сегодня очевидно лихорадочно переписывают всё движимое и недвижимое имущество, включая зубные щётки, пакеты для мусора, унитазы, банки с соленьями на друзей, племянников, соседей и т.д.



В целом-то экономика, торпедированная все эти годы медведевско-шуваловско-улюкаевской командой, давно и так покоится на социальном дне без всяких там западных санкций!



И если сейчас ещё пяток-десяток равновеликих министров пересадить из их кабинетов в следственные изоляторы, в жизни страны никаких ухудшений не наступит: хуже просто не бывает!



А может, так и сделать? Чего отвлекать компетентные органы ещё на многодневные и предсказуемые слежки? Финал-то ведь известен сегодня.



Вопрос в том, кто следующий?



